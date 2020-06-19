日本政府撤銷為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的旅行限制，令投資人看好經濟復甦前景，周五日經225指數收漲0.55%，為22,478.79點。東證一部指數收跌0.02%，為1,582.80點。

日本自5月起放寬防疫封鎖措施，並於周五解除所有都道府縣的旅行限制，以加快經濟復甦步伐。不過，對世界其他地方恐爆發新一波疫情的擔憂，沖淡了對日本經濟復甦的樂觀氣氛。除了美國數個州的新增確診數持續增加之外，周四德國北部一座屠宰場約400名員工確診染疫，亦引發疫情反彈的擔憂。

受惠於旅行解禁，航空等運輸類股強勢表態，航空股指數漲 1.71%，漲幅領先。陸運股指數收漲0.23%。

半導體指數亦表現亮眼，因美國經濟數據顯示大西洋中部地區的工廠活動回溫，受此激勵，愛德萬測試漲2.54%，Screen控股漲1.17%。

東京威力科創大漲7.13%，該公司表示，受惠於遠端工作需求高漲，本財年（截至2021年3月）淨利估將成長11%。

(時報資訊)