交通部觀光局宣布，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至7月31日，並視後續疫情發展，適時調整公告事宜。

觀光局表示，為有效防疫及衡酌疫情發展，交通部觀光局配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至7月31日，後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。前揭旅客參團赴國外旅遊解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）規定辦理。

另參團旅客取消7月31日以後之國外旅遊行程，其解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布之國際疫情及建議等級辦理，並請旅行業者以對旅客有利者為優先考量適用：

1.第一級注意（Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點（國外旅遊定型化契約第13條）規定。

2.第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點（國外旅遊定型化契約第15條）規定。

3.第三級警告（Warning），民眾避免至當地所有非必要之旅遊：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）規定。

(中時 )