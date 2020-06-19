亞洲保健龍頭OSIM熱門商品暖摩枕，攜手迪士尼巨星米奇推出聯名款，在後疫情時代不僅療癒加乘，並透過全台三家快閃吸睛，總計4款於OSIM實體專櫃、OSIM官網及MOMO購物網開賣，每款式全台限量700台，部分款式更賣到缺貨，OSIM北亞區首席副總裁王明芝強調，出貨能見度已至8月以後，截至目前為止全台銷售仍是正向成長。

OSIM除了按摩科技上的突破在業界有目共睹，創新的產品設計更屢次令消費者眼睛為之一亮，王明芝強調，首度攜手迪士尼是原訂計畫，原本是針對農曆鼠年2月春節檔期推出，因疫情延宕，但在後疫情時代推出療癒好評不斷，對OSIM來說不僅是品牌的全新里程碑，更期許藉由此聯名開啟新世代按摩風潮，提供更廣度年齡層的消費選擇。

透過迪士尼遍及全世界的影響力，OSIM在6月同步打造充滿歡樂氣氛的米奇快閃店，分別於新光三越台北信義新天地A8館、新北板橋大遠百與高雄統一夢時代等三據點巡展，提供打卡新景點。

(工商 )