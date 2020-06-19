台中市長盧秀燕表示，市府團隊逐步建置轄內管線圖資資訊，開放民眾查詢運用。（盧金足攝）

台中市議會19日進行市政總質詢，市議員曾朝榮指出，台中市將蓋建智慧塔，重大建設應注意地底下是否暗藏天然氣管線，造成危安疑慮，尤其發展智慧城市已是各縣市目標，應讓地下管線圖資更公開透明，讓民眾藉由手機就可查詢。

市長盧秀燕表示，市府團隊逐步建置轄內管線圖資資訊，開放民眾查詢運用，由於地下管線涉及中央、民間各單位，後續將持續與各單位協調接軌，讓資訊開放透明，落實民眾公共參與。

建設局表示，台中市目前已於「台中市政府資料開放平台」，提供公共設施管線路面設施物圖資，開放民眾查詢使用，詳細管線圖資也建置於「台中市道路挖掘資訊網」予各管線單位於道路挖掘管理及申請使用，針對地下管線，將協調各單位進一步研議開放，供民眾查詢。

同時，為強化圖資應用性及更新正確性，市府每月召開會議，積極協調相關單位推動圖資補正，統一挖補工程也依規上傳更新圖資，截至今年5月，圖資補正率已達93.27％，預計今年11月提前完成全數補正。

另外，有關天然氣新設管線審圖報價時間，經發局長張峯源表示，經濟部能源局將研修公用天然氣事業營業章程範本，納入營業章程規範，屆時全國將有統一標準規範。

海線與市區收費價差與工法等問題，市府已函請天然氣公司開放用戶選擇施工工法，後續將列入年度查核重點，研議制定監督天然氣管理自治條例，邀請公用天然氣事業及建商座談交流，將審圖報價時間及工法等納入規範，維護民眾權益。

(中時 )