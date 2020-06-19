一年一度的澎湖花火節盛會即將在7月6日至9月3日於「馬公市觀音亭」隆重登場！在台灣疫情趨緩之際，許多旅人都將「澎湖」視為國旅目的地首選，以完成「類出國」體驗，「馬公市」更是在Booking.com最新的「住宿心願清單」，成為唯一上榜的離島目的地！Boking.com精選四間位在煙火施放地「馬公市」的特色旅宿，包括具中東風情的民宿，以及大海配色的設計風旅店等，盼藉此助旅人更輕鬆地規劃暑期假期，讓煙火節行程更加精采！

「綠洲旅店」是「澎湖」少見中東風格民宿！開闊的空間感加上頂樓露天泳池，讓住客可以在玩樂的同時飽覽絕美的夕陽景色，此旅宿鄰近遼闊的海岸線，非常適合隨時想到海邊走走的旅人！「綠洲旅店」貼心地提供住客租車服務，駕車前往「馬公市觀音亭」也只需十分多鐘的車程，是想體驗異國風情旅宿的不錯選擇！

「綠洲旅店」是「澎湖」少見中東風格民宿！(圖/Booking.com提供)

從「綠的旅店」前往煙火施放地點「馬公市觀音亭」只需不到五分鐘的車程，是花火節的最佳旅宿選擇之一！旅宿整體風格清新明亮，配色多以大海色調做點綴，具設計感且整潔的環境，受到許多旅客的讚賞。此外，除貼心提供馬公機場接送服務外，服務人員更會親自介紹在地旅遊景點，房間內提供的藍芽音響更是讓格調大大提升！「綠的旅店」房型多元，無論是情侶、家族或是朋友共遊，都能在此處找到適合的房型！

「綠的旅店」整體風格清新明亮，配色多以大海色調做點綴。(圖/Booking.com提供)

「易宿家特色民宿」給與親朋好友一同前往花火節的旅人，旅宿中附有公共休息區及露台，此外，還有公共的廚房可讓旅人自行料理，是與朋友享受自炊海鮮的絕佳選擇！另外，旅宿提供租車服務，旅人開車前往煙火施放地「馬公市觀音亭」僅需不到二十分鐘，是當地熱門旅宿之一！

「易宿家特色民宿」有公共的廚房可讓旅人自行料理。(圖/Booking.com提供)

「澎湖長春大飯店」給喜歡跳島的旅人，此旅宿位在馬公市中心，距馬公港僅需短短兩分鐘的步程。「澎湖長春大飯店」位置的優勢，讓旅人在前往其他在地熱門景點時，能方便搭船四處走訪。此外，前往花火節施放地點「馬公市觀音亭」也只需不到五分鐘的車程！

「澎湖長春大飯店」位置的優勢，能方便搭船四處走訪。(圖/Booking.com提供)

(中時電子報)