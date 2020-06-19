酷暑來臨，想要回到家之前，動動手遙控把家裡冷氣先打開，回家就能立刻享受涼爽氛圍，卸下一天的疲憊？LG 智慧家電就能滿足你心中的期待！

迎接 AIoT 智慧物聯網與 5G 時代來臨，LG特別規劃「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」，打造不同的情境區帶領消費者體驗內建LG ThinQ 智慧家庭連網技術的智慧家電。無論是運用LG ThinQ App、LG 電視遙控器，或是智慧音箱，都能輕鬆操控 LG Wi-Fi 物聯網家電，感受智慧生活的便利。

「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」6月起將於全台三地北中南舉辦，首站台北場於 6/19 (五)-6/21(日) 於華山文創園區-米酒廠開展。台中場則選在台中文心秀泰五樓，於7/18 (六)、7/19(日)開放體驗；高雄場則選在高雄夢時代八樓，8/1(六)-8/2(日)可開放體驗。

「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」透過巧妙規劃，實際呈現真實居家情境。打造IoT 導覽區、 黑科技生活、粉居家慢活，以及綠健康樂活，來營造類似家庭、客廳、臥室、陽台等位置可運用LG ThinQ智慧家電的情景。展覽不僅有專業人員導覽，更規劃互動體驗與拍照集點等活動，民眾體驗之餘還可得到貼心小禮。

（1）IoT 導覽區 - 完整展演智慧家電全方位應用

IoT 導覽區以簡約時尚風格，打造完整的 LG ThinQ 家庭情境空間。展區內可透過手機App、LG 電視遙控器以及智慧音箱（語音命令），以口語指令或App控制，啟動LG Styler智慧電子衣櫥、LG PuriCare除濕機、LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調等智慧家電。

（2）黑科技生活 – AI遙控器操控好簡單

家庭客廳情境區中，使用者坐在沙發上，拿起 LG OLED TV GX 的 AI 語音滑鼠遙控器，按下麥克風鍵並說出啟動指令，就可開啟 LG PuriCare WiFi 360°空氣清淨機、呼叫 LG CordZero WiFi 版清潔機器人；也可以進入電視選單的家用設備畫面，以遙控器直接操控並調整 LG 家電各項設定。

（3）粉居家慢活 – 語音聲控體驗舒適生活

家庭臥室情境則打造透過床頭的智慧音箱，即可調整 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調的溫度及風速、啟動 LG PuriCare 除濕機、LG Styler 智慧電子衣櫥的生活，不必動手只需動動口，就能讓LG智慧家電為你營造的舒適生活空間。

（4）綠健康樂活 – 遠端遙控好方便

此展區呈現廚房與陽台情境，可透過手機上的 LG ThinQ App，操控 LG TWINWash 雙能洗洗衣機及 LG 免曬衣乾衣機，從容查詢洗衣機與乾衣機的洗衣狀態，即便遠在辦公室也能隨時啟動。利用 LG ThinQ App，智慧遙控 LG InstaView 敲敲看門中門冰箱，精準管理冰箱溫度，有效控管冰箱食材，體驗健康舒適的幸福日常。

根據現場介紹，LG ThinQ智慧家電除了可透過LG智慧電視、LG ThinQ App輕鬆控制。也可與中華電信i寶貝智慧音箱、華碩小布音箱、Google Nest Mini智慧音箱等完整連動。在智慧音箱的專屬App中串連LG帳號，即可用原本的語音音箱指令驅動LG智慧家電，感受跨平台更完整的智慧家庭唷。

「LG ThinQ Home智慧家庭體驗展」北中南三地接續開展，消費者可在現場深度體驗 LG ThinQ Home 智慧家庭，同時也有拍照打卡活動，只要於體驗區內拍照，並將照片上傳至個人 Facebook 或 Instagram，並標註#LGTHINQHOME 與 #LG智慧家庭體驗展，並設定公開，即可至贈品兌換區獲得甜蜜小禮乙份。想要感受未來生活，快到LG ThinQ Home智慧家庭體驗展走一走。

(科技)