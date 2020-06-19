縣長張麗善會後舉行記者會，強調雲林縣府對於畜牧場總量管制是以年度生產量為門檻。（周麗蘭攝）

縣政府農業處製作的「新設置畜牧場管理自治條例」摘要。（周麗蘭攝）

雲林縣政府今（19日）修正「新設置畜牧場管理自治條例」，新增500公尺內的畜牧場不得超過3場規範，因大多數議員反對，最後刪除。縣長張麗善表示，希望未來設置畜牧專區，達到經濟、環保雙贏。

雲林縣的畜牧場在前縣長李進勇任內暴增400多場，大多為養豬場及養雞場，引起各地民眾抗議，2018年5月縣議會修法加嚴畜牧場管理自治條例，並要求縣府研議總量管制。

雲林縣府農業處今年提修正案，以三種手段達到總量管制的目的，第一是申請地號周界500公尺內限設3場；第二新擴場的面積及飼養量以一倍為限；第三以年度生產量為門檻，超過就禁止設新場。

「申請地號周界500公尺內限設3場」的新規引起畜牧業者反彈，雲林縣議會19日審議時，多名議員發聲認為不必要，理由是2018年5月的修正案把新設畜牧場條件提高到距離住宅500公尺、學校1000公尺，已經夠嚴格。

經黨團協商，縣府在二讀會同意取消500公尺內的畜牧場不得超過3場規範，並且放寬「距離住宅500公尺」規範中的住宅不包含農舍。

縣長張麗善表示，兼顧產業經濟、環境保護，做出最嚴正的考量，她希望未來設置畜牧專區，可符合排放廢水法令，也能做到沼液、沼渣再利用，基於這個考量，取消500公尺內的畜牧場不得超過3場的規定。

至於「以年度生產量為門檻，超過就禁止設新場一年」，張麗善表示，將以5％為管制量，以農委會核定雲林縣今年的養豬頭數149萬頭為例，達到156萬頭就會停止設新場。

(中時 )