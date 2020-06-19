中印兩國軍隊日前在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生激烈衝突，造成至少20名印度士兵死亡與近50名大陸解放軍傷亡。世界擔心中印戰爭將一觸及發，不過，退將栗正傑認為，雙方到了八月底將各自撤兵走人！

栗正傑在臉書發文表示，繼2017年6月中印軍隊在洞朗地區發生長達71天的緊張對峙之後，六月16日中印在拉達克的萬河谷又再次發生衝突，比起上次只是雙方怒目對峙，這次雙方棍棒互毆造成多人傷亡，乍聽之下似乎兩國大戰一觸即發，但依軍事觀點來看，個人研判結局應與上次一樣，到了八月底，山區大雪封山，雙方自然各自撤兵，戰事無疾而終！

栗正傑分析原因，主要因素是大軍作戰首重後勤，當年1962年中印邊境戰爭，共軍之所以戰勝之後不但放棄攻佔地區，還向原控制地區後撤20公里，就是高山峻嶺地區，大軍運補困難，無法滿足第一線部隊作戰所需，如不後撤將陷於危險，因此不得不贏了面子輸了裡子，以免面子裡子都輸。

栗正傑強調，而印軍在邊界地區似乎連運補路線都沒有，所以才發生第一線鬥毆官兵撤退道路被解放軍堵到後，企圖攀越山谷而摔死的情形，因此更沒大軍作戰的條件，基此，個人研判雙方到了八月底將各自撤兵走人！

栗正傑認為，孫子曰：夫戰勝攻取而不修其功者，凶，命曰「費留」。故曰：明主慮之，良將慎之，非利不動，非得不用，非危不戰。主不可以怒而興師，將不可以慍而攻戰。合於利而動，不合於利而止。

(中時電子報)