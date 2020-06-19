中國最高檢察院今天（19日）透過官方微博宣佈，對加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人邁克爾（Michael Spavor）提起公訴，控告兩人間諜罪名。北京市檢察院第二分院起訴康明凱「為境外刺探國家秘密、情報罪」；遼寧省丹東市檢察院起訴邁克爾「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」。具體開審日期等訊息尚待公布。

英國廣播公司BBC中文網報導，2018年12月10日，康明凱和邁克爾分別被大陸當局拘留，並被指控從事間諜活動。在此之前，加拿大執法部門應美國要求拘捕華為公司高管孟晚舟，並啟動往美國引渡之司法程序。北京此舉被普遍視為「人質外交」，以向加拿大施壓，要求釋放孟晚舟。

康明凱是國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞高級顧問，也是一名前加拿大外交官，他2018年12月在北京遭到國安人員拘留。邁克爾是一名商人，與北韓政權關係密切，曾將外國投資者帶到北韓參加巡迴演出。

大陸政府曾透露針對康明凱指控的詳細資料，指康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過大陸境內的關係人，竊取、刺探大陸敏感訊息和情報。而康明凱的重要情報關係人即是邁克爾。邁克爾住在與北韓接壤的遼寧省丹東市，與北韓政權關係密切。

2名加拿大人被起訴之際，大陸全國人民代表大會常務委員會正在審議《香港特別行政區維護國家安全法》草案。香港民主派擔憂港人將被大陸國安單位以危害國安罪行引渡至大陸秘密受審，加拿大也剛通過工業七國集團（G7）發表聯合聲明，促請大陸停止制定此法。

北京一直將遣返孟晚舟作為修復陸加關係，及釋放康明凱和邁克爾的前提條件。與孟晚舟在加拿大獲保釋不同，康明凱與邁克爾在大陸不透明的司法體系下無法與外界正常接觸。與此同時，大陸還停止進口許多加拿大農產品，價值達數十億美元。

加拿大總理特魯多一直強調，孟晚舟的命運由法庭決定。5月份，他曾質疑大陸「似乎不理解」司法獨立的內涵。特魯多在4月份透露，加拿大駐陸領務人員原定每月一次的看守所探視，自大陸爆發COVID-19新型冠狀病毒疫情以來，就被陸方暫停。加方對2人在獄中的健康狀況感到擔憂，陸方則聲稱兩人健康沒問題。

位於溫哥華的加拿大卑斯省最高法院（又譯「不列顛哥倫比亞省最高法院」、「英屬哥倫比亞省最高法院」或「BC省最高法院」）於5月27日裁定，美國試圖引渡華為高管孟晚舟受審事宜符合「雙重犯罪」的引渡標凖，批准繼續進行引渡程序。

加拿大外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）表示，加拿大將繼續尋求和大陸的原則性互動，以處理雙方的雙邊差異，並在有共同利益的領域進行合作。商鵬飛還表示，將繼續就康明凱與邁克爾獲釋作出努力。

＃加拿大 ＃康明凱 ＃邁克爾 ＃間諜罪 ＃起訴 ＃孟晚舟 ＃華為

(中時 )