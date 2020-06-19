集團主嫌利用手機聊天軟體揪團賣護照。（移民署提供）

移民署國境事務大隊19日宣布破獲跨境人蛇集團，並拘提逮捕6名幕後主嫌及幹部，不法獲利初估約新台幣2千萬元。

移民署表示，去年5月間接獲加拿大政府情資，指出有國人在大陸地區以交換登機證，以及提供變造中華民國護照等方式，掩護大陸人蛇偷渡前往歐美國家，國境事務大隊獲報後立即介入偵辦，結果發現有宮廟背景的蘇姓及張姓主嫌，利用手機聊天軟體吸收民間家將陣頭人員，並以「出國2天賺2萬」的代價揪團至大陸，並以新台幣5千元販賣護照給人蛇集團，經變造後供偷渡客使用，涉案台籍共犯超過30人。

此外，該集團成員已多次前往廈門、深圳、武漢、雲南、南京及北京等機場掩護偷渡行動，目前已知有十幾個成功偷渡案例，如果偷渡客支付每人美金5萬元的行情價來算，該人蛇集團獲利上看新台幣2千萬元。

經過將近1年明查暗訪，在掌握確切事證後，國境事務大隊報請桃園地檢署指揮偵辦，並會同桃園市桃園分局及嘉義縣民雄分局，同步拘提逮捕6名幕後主嫌及幹部，全案依違反護照條例及偽造文書移送。

據官員私下表示，由於台灣護照享有全球1百多國落地簽與免簽待遇，因此深受國際人蛇集團青睞，黑市價格更是居高不下，買賣護照不過民眾貪圖小利變賣護照，不但觸犯法律，也直接影響台灣護照在國際上的公信力。

(中時 )