後疫情時代，開架式彩妝積極推新品，韓系ETUDE進軍屈臣氏，短短半年已經插旗台灣1百多家店，預計今年底將達200櫃；ETUDE強調，大幅度開櫃，主要考量來自消費者的心聲，回應更便捷的購物管道買到ETUDE。

為此，自6月中旬起展開ETUDE x Watsons展店小樹苗計畫，以台北板橋、台北時代、台中逢甲等三家店舖為圓心，陸續進駐這三家店舖五公里內屈臣氏櫃位，讓銷售版圖更加擴張；ETUDE強調，ETUDE x Watsons展店小樹苗計畫亦代表未來ETUDE的實體店鋪發展會以屈臣氏為主軸，同時推出通路的限定商品及活動，以深耕美妝版圖。

目前屈臣氏全台超過580家店，且會員超過550萬人次，APP線上流量更逾400萬人，進入後疫情時代，民眾在家購物、使用外送服務漸漸成為消費新常態，健康與美麗領導品牌屈臣氏針對其線上購物推出升級服務，將於6月底攜手外送龍頭Uber Eats強強聯手推出全新外送服務，屆時消費者將可輕鬆在家選購美妝、保養、生活個人用品等，不用出門馬上送到家。

為了讓小樹苗計畫更快速達成，ETUDE台北板橋、台北時代、台中逢甲等三店，全館2件7折、3件6折，以及每週六、日，1折特賣聯名商品，以吸引更廣度客群。

(工商 )