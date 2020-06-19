國統（8936）去年每股盈餘0.81元，19日召開股東常會，通過配發現金股息023元，由於董事長梁家源已經辭任董事和董事長職務，任期到6月30日，因此，國統將在6月底或7月初，重新推派新任董事長。

國統19日的股東常會，由董事長梁家源主持，議程進行順利，20多分鐘即順利結束，通過配發現金股息023元。

國統董事長梁家源在營業報告書中指出，由於2019年國內新在手工程，處於初期規劃階段，舊有工程已近尾聲，且大陸地區管材，去年上半年因多逢暴雨，運輸困難，導致出貨量減少，導致2019年合併營收只有38.25億元，年減約21.51％，去年每股盈餘也降至0.81元左右，年減18.18％。

由於國統董事長梁家源已提出辭任董事和董事長職務，因此，19日的股東常會是他任內最後一次主持，國統總經理葉清正表示，國統預定6月底或7月初，重新推派新任董事長。

(工商 )