川普政府5月中旬加緊華為禁令，導致華為今年旗艦機種的處理器晶片恐怕難產，近期有消息傳出，華為找上南韓科技大廠三星電子，以交換部份5G手機市場份額，來得到三星的晶片代工生產，但據韓媒指出，三星已經拒絕華為委託晶片代工。

據南韓《中央日報》報導，華為擬向三星委託晶圓代工生產今年下半年5G旗艦機系統單晶片(SoC)，卻遭到三星拒絕。

全球晶圓代工龍頭台積電去年替華為旗下海思半導體生產麒麟990處理器晶片，採用台積電7奈米EUV製程，華為雖遭到美國實體清單影響，無法使用GMS服務，海外銷售業務受到嚴重打擊。

所幸台積電憑藉自身多項專利，讓美國技術含量降至最低，因此躲過華為禁令，華為也一躍大陸手機市占率龍頭，但若連台積電也不能出貨，擁有相同製程的三星7奈米EUV技術也無法讓華為使用，大陸晶圓代工龍頭中芯國際目前製程仍在14奈米製程階段，華為最新的旗艦機生產恐怕再度陷入困境，無法出貨。

(中時電子報)