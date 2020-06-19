4月失業率突破至4％，為了鼓勵僱主聘用失業勞工，勞動部近日推出「安穩僱用計畫」，只要雇主僱用失業30天以上的非自願離職勞工或加保職業工會勞工，就發給其每月5千元、最高6個月、最多3萬元。

據主計總處統計，失業率從疫情開始的1月達3.64％，截至4月為止已達4.03％。為了鼓勵雇主僱用失業勞工，勞動部再推出「安穩僱用計畫」，只要非自願離職勞工或加保職業工會勞工至公立就服機構登記，取得僱用獎助推介卡後，雇主再聘用達30天、並以全時工作僱用就可以領取每月5千元的僱用獎勵。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，原本勞動部就有針對雇主僱用包括失業90天以上勞工，非自願離職的中高齡者、身心障礙者提供9000元至1萬3000元不等的僱用獎勵，因應疫情導致失業率上升，再推出安穩僱用計畫，鼓勵雇主僱用失業30天以上勞工或投保在職業工會的勞工。

陳世昌提及，此次也是首度在僱用獎助內納入職業工會勞工，考量部分職業工會勞工在疫情期間恐怕沒有工作可以做，因此也納入僱用獎勵的範圍內。

安穩僱用計畫預算來源來自就業安定基金，預算初步編列6億元。

(中時 )