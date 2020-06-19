華碩(2357)今日發表全球首款搭載AI降噪技術的ASUS AI降噪麥克風外接式音效卡，其透過華碩獨家AI降噪技術，可消除超過5000萬種類型的背景噪音，同時保存語音波形，最高可降低95%的擾人雜音、鍵盤敲擊聲及滑鼠點擊聲，無論在戶外、遊戲語音或電話會議中，皆能大幅提升耳機麥克風音質，通話音質經過專業通訊軟體Discord、Teamspeak認證。

目前華碩家族產品已搭載華碩獨家AI降噪技術的有ROG Theta 7.1電競耳麥及ROG Strix Go 2.4無線電競耳麥，今再添生力軍ASUS AI降噪麥克風外接式音效卡，此款音效卡同樣搭載獨家ASUS Hyper-Grounding技術，能阻絕電磁干擾，呈現純淨、無雜訊的完美音質。

ASUS AI降噪麥克風外接式音效卡採用USB-C連接介面，可搭配任何3.5mm音源線的耳機使用，僅有8克的精巧輕量設計，可輕鬆收納於口袋或包包中，隨附USB 2.0轉接頭，以相容於手機、PC、Mac以及任天堂Switch，預計7月10日開賣。ASUS AI降噪麥克風外接式音效卡，建議售價1690元。

(時報資訊)