總統府原訂今天下午3時公布第6屆29位監委提名名單，全臨時喊卡；據與會被提名人指出，蔡總統直接跟被提名人表示，「等一下提名記者會將取消」；並指出，監察院人事會準備周全再召開。被提名人一直到總統兩時進來，都沒有見到黃健庭，但是另一個備受爭議的新北市副市長陳伸賢則有現身。

與會者指出，他們被安排在虹廳接受蔡英文總統，總統主要希望大家可以彼此認識、見見面；當時就聽到在場有人傳出，待會記者會可能取消，直到最後蔡總統進來才直接跟大家證實此事。

與會者指出，前總統府秘書長、準監察院長陳菊先進來；隨後接著前副總統陳建仁、總統府秘書長蘇嘉全也進來，大家則聊了一陣子，大概兩時，蔡總統進來。

與會者說，會中總統除了一一介紹監委被提名人，也說明了一些對未來監察院及國家人權委員會的發展的期許，並聽取了一些被提名人想法，

總統府原訂於今下午3時舉行監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會傳出前台東縣長黃健庭將被提名為副院長，已發黨內大反彈，總統府也在記者會前約ㄧ小時，火速取消記者會。

(中時 )