在近日舉行的「2020紫光展銳媒體開放日」上，紫光展銳表示第一代5G晶片已發貨，第二代5G晶片（虎賁T7520）將於年底量產，這是全球首款6奈米 EUV處理器。而搭載虎賁T7520處理器的旗艦級智慧手機預計將於2021年初上市。

紫光集團在2013年以17.8億美元將國產手機基頻晶片廠商展訊收入囊中，一年後，又以9億美元收下專注存儲晶片的銳迪科。2016年，紫光展銳正式成立，並在2018年完成對展訊與銳迪科的整合。2019年是紫光展銳歷史上巨大的分水嶺，面向5G帶來的下一個10年展開積極佈局，推出了馬卡魯5G晶片技術平台，並形成「虎賁」「春籐」兩大晶片體系，分別面向智慧手機和物聯網平台。

同時在今年4月，紫光展銳也進行新一輪的人事調整，宣佈三位原海思團隊成員加盟，原海思麒麟AI首席架構師黃宇寧就任紫光展銳市場管理部部長，海思無線技術創始團隊成員宓曉瓏出任紫光展銳泛連接業務管理部負責人，海思晶片技術團隊創始成員楊銀昌主持紫光展銳中央研究院工作。而紫光展銳現任CEO楚慶亦是出身華為。

而作為全球僅有的5家5G基頻晶片供應商之一，紫光展銳正謀劃科創板上市。目前，紫光展銳已完成上市前的股權重組，大基金二期、上海集成電路產業投資基金、諸暨聞名泉盈投資管理合夥企業（有限合夥）分別對紫光展銳增資22.5億元(人民幣，下同)、22.5億元、5億元。而紫光展銳在本輪融資的投前估值已達500億元。

紫光展銳的3G手機晶片佔據全球一半以上市場市占，4G手機晶片今年出貨量會大幅提升，5G晶片今年已進入發貨狀態。資料顯示，紫光展銳累計發貨超100億顆手機晶片。

另外，外界傳出過，在華為晶片受到封鎖之下，也許會和紫光進行合作的消息，但是至於最終會不會合作還未確定，畢竟在智慧手機市場上，紫光展銳的虎賁晶片品牌知名度還不高，如果貿然使用紫光晶片，對於華為手機的銷量來說，也會有一定的影響。

(中時電子報)