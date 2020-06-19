證交所公布，5月全體證券商稅後淨利56.52億元，較4月衰退15.38％，累計前5月稅後淨利77.35億元，仍較去年同期衰退46.94％。
證交所表示，5月大盤總成交值約3.572兆元，較4月增加7.79％，使證券商經紀手續費收入增加，但5月出售證券利益及發行權證利益較少，使自營業務淨利較4月衰退59.42％，整體而言，5月全體證券商稅後淨利56.52億元，較4月衰退15.38％。
累計前5月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值成長而較去年同期增加41.77％，但今年截至5月加權股價指數為下跌趨勢，去年同期為上漲趨勢，使自營業務淨利較去年同期衰退189.34％，承銷業務淨利亦較去年同期衰退48.91％，全體證券商稅後淨利77.35億元，較去年同期衰退46.94％。
若排除因發行認售權證大幅虧損的個別證券商，其餘全體證券商稅後淨利為122.45億元，較去年同期稅後淨利143.25億元衰退14.52％。
(工商 )
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