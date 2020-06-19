宏達電董事長王雪紅表示，她正在重塑宏達電成為VR生態系統提供者，並向股東承諾會讓宏達電基業長青、邁向22世紀，面對前執行長周永明也投入XR，她則表示但是宏達電不會再走入單純硬體的競爭，宏達電要做的是平台、成為所有VR硬體業者的合作夥伴。

王雪紅在股東會上表示，她向股東承諾要讓宏達電基業長青邁向22世紀，重塑企業成為一個完整的生態系統提供者，為了替宏達電各層面帶來最佳效益，已經將產品組合從原本的硬體拓展到內容、軟體、平台與服務，也優化硬體各階段的設計研發流程，宏達電在推動VIVE Reality生態體系不遺餘力，Vive Reality的遠景就是將VR、AR、AI、5G及區塊鏈透過各種方式結合，2020年是5G發展元年，我們預期5G普及後將會為VR與AR產業帶來重大的突破。

面對宏達電前執行長周永明推出5G XR平台XRSPACE，也與廣達合作首款支援5G的VR一體機XRSPACE MOVA，對此王雪紅表示，她相信在VR發展的路上一定會遇到很多硬體產品，不僅XRSpace、還有小米或愛奇藝等，但是宏達電不會再走入只是硬體的競爭，宏達電要做的是科技的平台，要做所有VR硬體廠商的合作夥伴。

王雪紅指出，身為宏達電董事長，她會為宏達電盡最大的努力、對股東負責，相信她與經營團隊的熱情與專業，必能實現宏達電的願景。

(工商 )