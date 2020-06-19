台中一名朱姓男子和友人與一名古姓男子有債務糾紛，朱男為了逼迫古男還債，找來綽號「快艇」的男子等10人強押她至冷凍櫃內凌虐，還拿刀猛刺、斷他手、腳筋，古男奄奄一息之際，朱男等人竟棄他於不顧，將他丟在醫院旁，導致古男送醫救治一週後仍不治。一審法官判「快艇」12年徒刑、可上訴，朱男則還在羈押審理中。

根據判決書指出，朱男和友人因為不滿古男欠債不還，2018年10月10日晚上得知古男會與親友在酒店聚會，於是找了綽號「快艇」的男子等10多名兄弟前去抓人，到場後先朝古男狂噴辣椒水，再以鋁棒毆打場內所有男性，朱男趁亂持短刀朝古男左臀、左大腿刺2下，導致他身上有2處寬3公分、深6公分的刀傷。

古男送醫搶救一週後仍不治身亡。（示意圖／Unsplash）

一夥人合力帶走古男對他就是一陣毒打，更強行將他載往冷凍庫房，中途因古男奮力抵抗，朱男又持刀朝他大腿一陣猛刺，讓古男完全喪失反抗能力。深夜抵達廠房後，大家一同將意識清楚但已失去抵抗能力的古男抬到1號冷凍庫內，由「快艇」等人拿鋁棒、磚塊、鐵鎚等揮打古男，並敲碎他的手、腳掌，導致古男有多處粉碎性骨折及大量失血，朱男則拿短刀割斷古男的手、腳筋，一行人持續凌虐古男1小時，藉以逼迫他償還債務。

後來一行人看古男奄奄一息，於隔日合力將他載往醫院，並將他丟棄在醫院旁的人行道後，一夥人隨即駕車往台中市大雅區方向逃逸。待巡守隊經過時發現古男，將他緊急送醫，然而經搶救一週後仍仍因橫紋肌溶解、肺脂肪栓塞致多重器官衰竭，宣告不治身亡。

此案經台中地院審理後，法官認為男子「快艇」凌虐傷害古男致死，其行為手段相當殘忍，審結後依傷害致死罪判處有期徒刑12年，全案可上訴；朱男則仍在羈押審理中。

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(中時電子報)