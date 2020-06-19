新冠肺炎疫情緩和，香港國泰航空自21日起恢復往返香港與大陸、台灣、紐約、溫哥華、日本、泰國等地的航班，並在下月開始增加班次。雖然北京疫情死灰復燃，但國泰航空依然會在本月安排每周3班來往香港和北京的航班。香港航空下月也會恢復來往大陸及泰國航班。

香港東網報導，國泰航空網頁列出本月及7月飛往的航點，其中大陸方面，北京雖然疫情加劇，但依然會從21日起恢復每周3班航班，並在下月12日起增至每周10班；上海航班則同樣由21日起恢復每周3班，並在下月1日起陸續增至每周7班至14班。

亞洲多個地點也會在本月及下月開始恢復航班。港人熱愛的日本，東京航班會由21日起恢復每周3班，下月12日起增至每周7班。早前將香港從疫區除名的泰國，曼谷航班則由21日起恢復每周5班，至下月12日增至每周7班。至於美加等地，21日開始往返香港和溫哥華、洛杉磯、舊金山及紐約4個城市的航班會增至每周3至5班；來往香港和多倫多的航班則會在下月1日開始恢復每周3班。

港府規定，抵港前14天曾到任何海外國家或地區的香港居民，除了在《外國地區到港人士強制檢疫規例》下獲豁免的人士外，必須接受強制檢疫。

(中時 )