橋檢公訴檢察官開庭看報紙 檢審警告處分 16:262020/06/19 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部長蔡清祥表示，橋頭地檢署公訴組檢察官蒞庭看報紙事件的處理，希望全國檢察官都引以為戒。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 橋頭地檢署公訴組檢察官靳隆坤在蒞庭時公然攤開報紙閱讀，法務部檢察官人事審議委員會19日開會討論後，決議維持警告處分，法務部長蔡清祥對檢審會的決議則表示尊重。 對於檢察官的失當行為，法務部長蔡清祥認為不可取、也不當，他表示，檢察官在法庭上執行職務應尊重法庭，而且也要尊重本身的職務，不能辜負人民期待，應該要盡心盡力國家賦予的公訴職權，不應該在法庭看報紙，這個事件的處理，希望全國的檢察官都引以為戒。 (中時 ) #檢察官 #法務部 #法庭 #尊重 #報紙 也許您會感興趣 社會熱門新聞 自稱「開瑪莎拉蒂」！失憶流浪漢英文流利 曝真實身分驚人 - 社會 偷吃「姊妹丼」送命！他娶了姊姊「又糾纏妹妹」 慘遭岳父轟斃 - 社會 超荒唐！40人家庭亂倫雜交 17歲少女遭「叔叔也是哥哥」性侵 - 社會 女子傳簡訊曝輕生念頭 消防員在台大醉月湖尋獲遺體 - 社會 真實版「停屍姦」！車禍女屍下體流出液體 一查…竟遭22歲男硬上 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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