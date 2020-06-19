橋頭地檢署公訴組檢察官靳隆坤在蒞庭時公然攤開報紙閱讀，法務部檢察官人事審議委員會19日開會討論後，決議維持警告處分，法務部長蔡清祥對檢審會的決議則表示尊重。

對於檢察官的失當行為，法務部長蔡清祥認為不可取、也不當，他表示，檢察官在法庭上執行職務應尊重法庭，而且也要尊重本身的職務，不能辜負人民期待，應該要盡心盡力國家賦予的公訴職權，不應該在法庭看報紙，這個事件的處理，希望全國的檢察官都引以為戒。

(中時 )