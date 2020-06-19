曾男沒睡飽，闖紅燈、逆向後撞向貨車，造成貨車右側下方擦傷。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

曾男駕駛紅車，逆向行駛還闖紅燈，撞到貨車後，整台車往右轉了90度，沒停下來，還繼續開走。（翻攝自臉書大里人聊天室／黃國峰台中傳真）

碰！一聲，一輛紅色汽車，無視前方紅燈，其他車輛皆靜止的情況下，居然直闖紅燈，絲毫未減速，直接撞到一輛橫向的大貨車，巨大撞擊，讓在場民眾，都嚇了一大跳，中市警局霧峰分局交通分隊到場調查，26歲的駕駛曾男表示，他只是一時恍神，所幸只造成曾男額頭輕傷。

26歲的曾男，日前駕駛一輛紅色MAZADA 3，沿著台中市大里區益民路二段往北行駛，來到大明路口時，雖路口為紅燈，曾男仍一路前行，車頭直接撞上橫向的貨車右側面，貨車行進的拉扯力量，將紅車轉了個90度，誇張的是車頭已被撞得稀巴爛的紅車，居然還加速往前開，另在場民眾傻眼，認為應該是肇逃。

霧峰分局交通分隊員警獲報到場，發現紅車停在撞擊地點外約100多公尺處路邊，車頭保險桿外殼、引擎蓋、左側葉子板，已全數剝離，保險桿也凹陷，26歲的駕駛曾男頭部受到撞擊受輕傷，正由救護人員包紮，稍後送大里仁愛醫院救治，而貨車右側下方輕微擦傷。

警方對二車駕駛酒測值均為零，曾男向警方表示，因為沒睡飽，才會一時恍神，逆向又闖紅燈，至於撞車後還往前開離現場，是否涉及肇事逃逸，霧峰交通分隊長柯文彬表示，曾男還留在肇事點附近，沒逃離跡象，且願意處理後續，因此沒肇逃嫌疑，但仍涉嫌違反號誌管制闖紅燈、逆向行駛等，將依法究辦。

(中時 )