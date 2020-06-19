民進黨高雄市長參選人陳其邁今（19）日下午到前鎮區與鄉親座談，原本定調為客廳會，但反映熱烈，臨時改為「廟埕抬槓」座談。陳其邁談到，大家都很看好自己，「如果我沒上，我實在是會非常艱苦」，希望能衝高補選投票率，這是人生最重要的一場戰役。

民進黨高雄市長參選人陳其邁今天下午到前鎮區與鄉親座談。（柯宗緯攝）

陳其邁今下午3時到前鎮後援會會長顏振裕住家舉辦「客廳會」活動，但顏臨時獲悉不少鄉親會到場，臨時改到籬仔內代天院廟埕舉行，地方議員陳致中、林宛蓉、鄭光峰皆到場力挺。立委賴瑞隆說，前鎮區總共59里，有超過7成里長都到場全力支持。

陳其邁到場時，先與媒體致意，並一一緊握每一雙里長的手，接著進入廟內參拜。他提到，這是一條漫長的道路，繞來繞去，最終從中央卸下行政院副院長，回到故鄉高雄參與選戰，這1年多紛擾就讓它過去，自己會用2年時間把4年的建設做好。

他今早起走訪多處市長，他稱，「我是賣菜邁」，賣高雄半導體、好山好水的陳其邁，要全面打拚，將高雄打造為經濟的首都。此目標，與前高雄市長韓國瑜2018年時喊出的「打造高雄，全台首富」，理念不謀而合。

陳其邁也憂心說，再不到2個月就要投票，怕大家不出來投，但他呼籲「如果都不出來投，變成有投票的人決定未來」。他也自嘲，大家都看好他當選，「但如果我沒選上，我實在是⋯⋯」，台下鄉親幫忙用台語接話「很艱苦（痛苦）」，他則笑回「我不只會很艱苦，是會非常艱苦」。

外傳陳其邁競選總部設於左營，且地點是廟產，傳出有擲筊詢問過。他回應，競選總部地點已經找好了，左營離高鐵站近，沒有看風水，自己相信科學，一切順其自然就好，目前在搬運家具中，相片挑好就會放上去，就可以開始工作了，相信會很快。

對於罷免高雄市議員黃捷、陳致中如火如荼展開，他表示，公民權的行使都尊重。而監察院副院長人選傳出擬提名國民黨前台東縣長黃健庭引發爭議，陳其邁則說「我都是看報紙啦，總統還沒公布確切的人選」，之後再來評論。

(中時 )