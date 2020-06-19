本土手機配件品牌犀牛盾（RhinoShield）又推新品！今(19)日犀牛盾在官網正式上架AirPods保護套，由犀牛盾獨家材料研發製成，本體材料結構外硬內軟，防刮耐衝擊，還附贈金屬鉤環，一共6種顏色，上下蓋分離的設計，讓這款保護套可以搭配出多達36種配色組合。

犀牛盾推出獨家材料研發的防摔保護貼、手機殼後，先前也曾推出過Apple Watch保護殼。今日犀牛盾再出擊，推出全新AirPods保護套，為果粉們打造更全面的防護產品。本次共推出6種繽紛顏色，包括石墨黑、鵝黃、白、薄荷綠、雀藍以及櫻花粉。採用上下蓋分離式設計，這讓使用者可以根據喜好搭配不同的上下蓋顏色。除此之外，犀牛盾也在官網為AirPods保護殼提供「燙印服務」，可以將名字的拼音、縮寫或英文名字燙印到保護套上，客製一款有品味的專屬配件。

犀牛盾將特殊吸震材料運用於AirPods保護套，讓這系列保護套在抵擋外部衝擊的同時，也能保護著內部的精密機身不受損壞。同時，這款保護套的結構設計也不同於矽膠材質，不會因為長時間使用就鬆脫掉落或黏上髒汙，因此耐用程度與矽膠相比提高不少。材料甚至無毒無雙酚A(BPA)，即使手握也不用擔心皮膚在無意間吸收化學物質進入體內。有興趣的讀者輸入讀者專屬折扣碼【20PIT-AC】就能享有額外購物優惠。

(科技)