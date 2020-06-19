日本入境解禁首波名單，台灣確定未列入，令國人大失所望。雖然先前日本國會議員幫台灣發聲，但安倍政府仍依原計畫，只開放越南、泰國、澳洲、紐西蘭4國商務人士入境。日媒研判，台灣恐在秋天才有望解禁，主要關鍵是日本PCR檢查能量不足。

日經新聞報導，日本擬先對越南、泰國開放，最快將在7月成行，每天最多開放250人入境。目前日本仍拒絕111個國家和地區人員入境，其中也包括上述4國，日本政府有可能在秋天以後才開放美國、中國大陸、韓國及台灣商務人士入境。

中央社引述日經分析，美國、中國大陸、韓國及台灣與日本經濟往來密切，入境人數占比達7成，卻未能列入首波入境名單，最大理由出在PCR檢查能量不足。據了解，日本機場單日檢查能量最多2300人，先開放250人入境，負荷量不成問題。日本政府相關人士透露，若要進一步擴及美國、中國大陸、韓國及台灣，單日須有一萬人的檢查能力。

根據日本政府2018年統計，越南、泰國、澳洲、紐西蘭平均每天入境日本人數約6000人；而美國、中國大陸、韓國及台灣，則多達6萬1000人。

日本還沒打算開放台人入境，不過，台灣卻先開放日本的商務入境了。根據台灣疾管署17日公告，日本、韓國、馬來四亞和新加坡被列為中低感染風險國家，只要入境後第7天可申請自費篩檢入境。

(中時電子報)