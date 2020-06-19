百勝中國提交香港上市申請 籌資20億美元 16:432020/06/19 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 百勝中國傳已經向香港提交上市申請，預計集資20億美元，加入在美中概股返港行列。 36氪報導，知情人士透露，百勝中國已經以保密形式遞交籌資規模或約20億美元的香港上市申請，加入了尋求在這一金融中心發售股份的其他在美國上市中國企業的行列。上述知情人士說，這家餐廳運營商於近幾周向香港交易所提交了股票上市申請。百勝中國在中國經營肯德基、必勝客和塔可鐘等美國品牌的門店。 (工商 ) #百勝中國 #上市申請 #籌資 #知情人士 #提交 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 哈佛教授：大陸突破美國科技封鎖 搶下台積電是選項？ - 財經 遭台積電斷供以為有救星！ 華為5G手機生產希望破滅 - 財經 聯發科遇襲！5G晶片 紫光展銳6奈米殺出 - 財經 疫情太傷！德國寶馬裁員6千人 取消1萬臨時及約聘工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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