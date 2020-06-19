百勝中國傳已經向香港提交上市申請，預計集資20億美元，加入在美中概股返港行列。

36氪報導，知情人士透露，百勝中國已經以保密形式遞交籌資規模或約20億美元的香港上市申請，加入了尋求在這一金融中心發售股份的其他在美國上市中國企業的行列。上述知情人士說，這家餐廳運營商於近幾周向香港交易所提交了股票上市申請。百勝中國在中國經營肯德基、必勝客和塔可鐘等美國品牌的門店。

(工商 )