氣立(4555)今日召開股東常會，會中承認2019全年財務及營業報告書，並通過股利分配案，決議每股配發現金股利1.2元。今年股東會亦選出7席董事(含獨立董事3席)，新當選董事為游平政、游博勳、吳宗明、陳文棟，以及獨立董事曹振華、江志烽、何惠琳。其中，新任董事吳宗明為前日本SMC(速睦喜)台灣區總經理，擁有30多年氣動元件開發與銷售經驗，有助強化集團營運發展能量。

今年因新冠肺炎疫情爆發，來自口罩機等醫療防疫設備需求大增，帶動3月進入旺季水準，4、5月再加上電子業訂單復甦，使前5月營收較去年同期成長接近3成。

氣立表示，目前在手訂單約1.8億元，較去年同期增加60％，能見度1.5個月。主要雖然醫療急單已告一段落，過去因貿易戰與疫情遞延電子業訂單已開始銜接挹注，目前美系手機大廠相關供應鏈設備需求還未明朗，但5G開台應用帶動供應鏈改裝升級，氣動元件需求明顯增加，使得在手訂單金額相當不錯。

該公司第3季起浙江平湖約13,000坪新廠將開始投產加入營運，第4季預期進入量產，今年營收貢獻約1000萬元人民幣，2021年產能開出下，整體產能可增加5000萬人民幣。

(時報資訊)