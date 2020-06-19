廣達(2382)今舉行股東會，廣達近年持續朝醫療產業發展，董事長林百里今天好心情，回應媒體關於智慧醫療進展的提問時指出，廣達是個32年的老店，從一開始在實驗室設計筆電，都是用「匠人精神」、Engineer(工程師)思維從事，如何把東西做到最好、最有用且最便宜，讓更多人用。廣達在醫療布局一步一步進行，就像當年筆電、雲端也是經過一段時間才開始發酵，今年陸續有三項產品獲TFDA認證。

林百里笑稱，我跟梁次震都不是好的生意人，雖然生意不錯，但重點是客人看中我們的匠人精神，這是廣達的靈魂所在。我們做組裝的，就是要把這組裝的事情做得好，方向對了，客人就會找我們。

副董事長梁次震則補充，廣達32年來有兩個層次，除了匠人精神的執行力；還有董事長林百里愛作夢，他常在背後告訴廣達員工創意上要好高騖遠，這一點跟其他的公司很不一樣，他對很多東西都有興趣。

林百里表示，智慧醫療是未來發展項目中的重要一環，以前廣達做電腦硬體，現在朝運算解決方案，像是與國網中心建置雲端等，醫療則是下一個重點項目，從原本不懂醫療產業，到現在開始製作斷層掃描、心電圖監視器、血氧計、血壓計、智慧醫療影像、智慧病房等，相關應用都在推廣。

林百里進一步表示，廣達希望做出醫療解決方案，但醫療發展需要慢慢來，產品也需經過認證，今年將有一台醫療裝置、影像程式、遠端醫療產品獲得 TFDA 認證，明年開始有收入。

展望未來，林百里指出，新冠疫情讓疫苗、生物化學成為重要發展關鍵，醫院也希望導入透過智慧化，提升醫院效率、降低成本，像是科技部也在推動智慧病房，強調很多計畫都在進行中，不過台灣醫療市場不大，未來會進一步瞄準國際市場。

至於穿戴裝置方面，梁次震表示，廣達很早就開始布局穿戴裝置、VR、AR、XR，日前新品發表廣達也參與其中，會不斷努力投資下去。

林百里表示，智慧醫療是廣達AI大項目中的一環，主要是發展整體解決方案，今年該項目的收入不多。他強調，智慧醫療的佈局要有耐心，台灣的量少，要靠國外全球的訂單才行。

(時報資訊)