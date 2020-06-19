對彰銀股東會結果，公股只拿下5席普通董事，財政部次長阮清華指出，這是配票問題，主要受過去立院決議，公股有其投票限制，才會以高普通董事提名因應，並仍順利保有經營權，同時也提高董監酬勞收入，已儘量維護公股權益。

他強調，在董事改選上，公股仍拿到5成5的支持，擁有過半董事席次，未來仍繼續掌握彰銀經營權，反觀台新法人則全數退出。阮清華並點出，支持台新的台灣石化董事長吳澄清有徵求委託書，卻自己也不投給自己，很不尋常，巿場是有解讀他要退出。

阮清華進一步就改選結果說，這次改選，早就有評估過各種可能，提出很多種策略，今天的狀況也有推演到。他強調，未來期待與3名獨立董事及自然人董事，能本於於專業立場，共同合作，達到股東、員工、公司三贏。

對於外界認為公股搶下了龍巖1席普通董事，卻失了獨董席次，並有巿場人士指稱台新金大勝，未來在審計、薪酬等委員會有主導權。不過，阮清華表示，審議委員會等通過的決議還是要經董事會通過，對經營沒有影響。

(中時 )