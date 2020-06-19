國民黨籍前台東縣長黃健庭接受總統蔡英文總統提名，出任監察院副院長，消息傳出後，引發民進黨抗議、國民黨批評。然而，黃健庭今下午也親上火線召開記者會，他表示接受蔡英文提名，是希望社會可以更和諧、自己的歷練可以繼續為國家所用，如果提名案不能得到國民黨的祝福，「那麼我寧可退出」。而此話一出後，資深媒體人黃創夏則是表示，「但是，也可能『勉為其難』嗎？」

黃健庭今強調，會接受提名，是希望能扮演促成社會和解的角色，而非進一步激化對立，以自己的歷練，定能在這職務上做出貢獻，若提名案得不到國民黨的祝福，我會退出。至於自己的官司案件，延宕了十幾年，黃健庭坦言受很大的委屈，貪污的部分每一審都是無罪判決，證明沒有貪汙，比較遺憾的是，二審以違反商業會計法判五個月，選擇上訴，為的就是爭取完全清白，有信心司法會還他公道。

黃創夏今則是在臉書提到，如果國民黨聰明一點，願意「祝福」，民進黨要行使同意權嗎？貼文曝光後，引起網友討論，有人認為「有沒有國民黨的祝福，一點都不重要...有沒有民進黨立委的全體支持，這才是關鍵」、「提名的人『自作孽』...沒有比三個字這更貼切的形容詞了」、「好久不見的被動式YES I DO」；但也有人說，「國民黨要加油！直接祝福，這個爛包就是直接甩給小英和總統府一干自認為聰明人的策士們」。

(中時電子報)