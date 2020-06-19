縣長張麗善（左三）、社會處長林文志（左二）、教育處長邱孝文（左一）、計畫處長李明岳（右一）、文觀處長陳璧君（右二）演出行銷搞笑短片「太陽的后羿」。（雲林縣府文化觀光處提供）

6月21日日環蝕，雲林縣文觀處在水燦林國小舉辦一整天活動。（雲林縣府文觀處提供）

6月21日夏至日環蝕奇觀，雲林縣水林鄉剛好位於47公里寬的環蝕帶上，雲林縣府21日將在水燦林國小舉辦觀測活動，預計日蝕將從下午2點44分開始，日環蝕約在16時13分左右登場！縣府文化觀光處準備1000支觀測眼鏡，當天下午兩點半在現場發放。

雲林縣府文觀處宣傳21日在水燦林國小舉行的日環蝕觀測活動，找縣長張麗善、社會處長林文志、教育處長邱孝文、計畫處長李明岳、文觀處長陳璧君演出行銷搞笑短片「太陽的后羿」。

縣長張麗善另扮演電影「冰雪奇緣」的艾莎公主拍沙龍照，行銷水林鄉的日環蝕觀測活動，網友褒貶不一，張麗善高EQ回應「有引起注意到雲林就好！」

為迎接21日的日環蝕帶通過水林鄉，文化觀光處當天在水燦林國小舉辦的活動10點半就展開，下午2點半日蝕觀測開場，4點觀賞日環蝕。

觀測日環蝕不能以肉眼觀看，文觀處長陳璧君呼籲民眾自備觀測鏡，21日下午兩點半也會在現場發放1000支簡易觀測鏡，數量有限，領完為止。

(中時 )