中信兄弟強棒張志豪已經達成「千安百轟百盜」紀錄，打到這個層級的職棒生涯還有什麼可以追求？張志豪的回答很有意思、也是他的願望，張志豪說：「我正在追求1個『杯子』！」

中信兄弟正在尋求拉開與樂天桃猿的糾纏，拉開戰績領先的契機，其實此刻正是老將發揮「領頭羊」的功能，張志豪表示，目前他正要追求球隊的每一場勝利。

他說：「這個意義就像達成千安一樣，透過一直累積、不斷累積1支、2支安打，到最後就是千安了。同樣地，現在也要透過每一場勝利的累積、累積到最後就是總冠軍了。」

張志豪認為，總冠軍的目標不是透過喊聲「我要總冠軍」就能到手，他準備拿出態度達標，他說：「我就是要幫助球隊，提高自己的貢獻度，帶動球隊。」

所以張志豪表示：「我在追求1個杯子，1個總冠軍杯！」2010年張志豪剛進中職，馬上參與過兄弟象勇奪總冠軍的盛會，不過，10年來再也沒有出現這個難忘的經歷。

張志豪直說，當年兄弟象投手4大金剛拚戰的球季，令人懷念，然而張志豪自己坦承，那已經是很久的過去了。

(中時 )