台股續在平盤附近徘徊，外資動向不明確，新台幣小區間偏升盤整，市場暫無新的指引，但尾盤又見豬羊變色，終場由升轉貶，收在29.66元兌1美元，貶值0.5分，台北外匯經紀公司成交量14.69億美元。

外匯交易員表示，市場避險情緒升溫，國際美元走勢轉強，但台股看回不回續收小紅，已連續三個交易日小漲格局，雖然外資轉買為賣，且未見明顯匯出，甚至小幅匯入，使得新台幣偏升格局不變。但老大（央行）18日已證實，不會放手讓新台幣太強，力求相對穩定，果然馬上就看到有一段時間未見的尾盤豬羊變色，宣示是玩真的。

外匯交易員認為，目前肺炎疫情及地緣政治風險，都還在發展中，金融市場說變就變，台灣因相對安全，被外資熱錢鎖定，但老大（央行）絕不是吃素的，從尾盤調節到進場真槍實彈硬幹，重申別想混水摸魚炒匯，甚至重回匯率操縱國觀察名單也沒在怕，就是要穩定匯率，才能有利於進出口報價，並維護國內金融市場的穩定。因此，短線預料新台幣仍將續在區間整理格局居多。

(工商 )