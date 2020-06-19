為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，即將進入尾聲，遶境隊伍20日「回鑾」大甲。（馮惠宜攝）

為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，即將進入尾聲，遶境隊伍20日「回鑾」大甲，由於適逢周六預期將有更多人潮湧入大甲，為維護交通秩序，台中市政府警察局20日10時起在大甲鎮瀾宮周邊實施交通疏導、管制措施，台中市警察局長楊源明呼籲，參與活動民眾則請儘量搭乘台鐵、公車等大眾運輸工具。

台中市警察局將自20日10時至24時進行交通管制，其中大甲區經國路以東、中山路1段以西、育英路(順天路至雁門路)與大甲街(雁門路至仁愛街)與新政路(仁愛街至經國路)以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北禁止汽車進入。另，清水區大甲溪橋南端至大甲區經國路與文曲路口，南下內側車道當天8時至20時做為調撥車道，供遶境道伍專用。

對於過境車輛，台中市警察局建議中、長途過境車輛：北上車輛請由清水區台17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上。南下車輛請由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。而短程過境車輛建議：北上車輛請由中山路1段-左轉東安路接興安路銜接新政路繞行。南下車輛請由經國路-右轉大安港路接西濱公路南下繞行。而大甲市區往東車輛：請由大甲區水源路-右轉水美街接國道3號大甲交流道行駛。

另，針對自行開車前往者，規劃有「大甲體育場」、「美人山營區」以及「大甲火車站後方空地」3處臨時停車場，共計900個停車位。請駕駛人配合現場員警指揮，並將車輛停放於停車場。

楊源明籲，自行開車前往民眾請配合現場員警指揮，並將車輛停放於停車場，勿任意停放路旁影響交通，過境車輛請預留時間依指示行駛替代道路，共同維持交通秩序及行車順暢。

(中時 )