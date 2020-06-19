外傳民進黨中常會改選，蘇系成員以公職作為籌碼，行政院發言人丁怡銘表示，相關敘述未向行政院查證，實為完全憑空捏造。

民進黨中常委改選，傳出蘇系人馬向各派系表示，在國公營事業任職的黨籍人士應有所貢獻。丁怡銘表示，蘇揆就任院長後，自部會首長、公營事業到公股銀行等人事，大量拔擢久任公職、具有多年公務經驗的優秀公務員。但傳聞指涉內容，明顯意圖編篡與事實不符的故事情節，更未向行政團隊查證，也未敘明消息來源。

丁怡銘說，相關內容已嚴重扭曲、傷害政府形象。

(中時 )