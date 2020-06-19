蘇系遭疑以公職交換黨職 政院否認 16:482020/06/19 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院澄清中常委改選傳聞(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳民進黨中常會改選，蘇系成員以公職作為籌碼，行政院發言人丁怡銘表示，相關敘述未向行政院查證，實為完全憑空捏造。 民進黨中常委改選，傳出蘇系人馬向各派系表示，在國公營事業任職的黨籍人士應有所貢獻。丁怡銘表示，蘇揆就任院長後，自部會首長、公營事業到公股銀行等人事，大量拔擢久任公職、具有多年公務經驗的優秀公務員。但傳聞指涉內容，明顯意圖編篡與事實不符的故事情節，更未向行政團隊查證，也未敘明消息來源。 丁怡銘說，相關內容已嚴重扭曲、傷害政府形象。 (中時 ) #民進黨 #公職 #內容 #改選 #公營事業 # 蘇貞昌 #丁怡銘 #蘇系 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免韓國瑜害到自己人？網：或許一開始就錯了… - 政治 你會去領振興三倍券嗎？民調結果居然... - 政治 許淑華爆韓國瑜將有「計畫」 她分析：將導致嚴重後果！ - 政治 連署罷免黃捷最新數字出爐 網喊捷報：光復鳳山！ - 政治 這次再沒選上高雄市長 陳其邁：我實在是⋯ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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