川普蹣跚走下坡道引發對他健康的廣大質疑

美國總統川普上周六出席西點軍校（West Point）畢業典禮，發表演說時，以雙手扶水杯喝水，還有離開時蹣跚下坡道的身影，都引發各方對他健康的強烈質疑。

據《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，川普最近在接受《華爾街日報》（Wall Street Journal）專訪時抱怨，媒體對他的負面報導。「我在那兒待了好幾小時，還要我怎樣？結果大家都在大肆報導我走下斜坡，」他說，有人問「他有帕金森式症嗎？我可不這麼認為」。

川普解釋說，當時他會小心翼翼地下坡道，是因為穿了皮底鞋，他並強調，最後10英尺（約3公尺）時，他是跑下去的。不過，當川普第一次提起他下坡道的蹣跚動作時，並沒有提起這雙滑溜溜的鞋，而是把問題怪在既長又滑的坡道上。

當川普周三接受《華爾街日報》記者班德（Michael Bender）的專訪時說，他穿的就是去西點軍校的同一雙鞋，並表示：「如果你願意，我可以讓你瞧瞧。」班德指出，川普可能因健康問題廣受攻擊，因為後來他的競選團隊也以類似的手法來攻擊民主黨對手拜登。

這星期才剛滿74歲的川普強調，他還比拜登年輕4歲。不過，他也表示，年齡不是問題。他說，自己就認識高齡92，但還像25歲般敏銳的人。川普實在很在意媒體對他的報導，儘管他向來批評，《華盛頓郵報》（The Washington Post）作風太自由，不過這次他倒是同意《華郵》的觀點說，「那和他的健康無關，而和政治操作有關」。

(中時電子報)