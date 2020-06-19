近期屢屢槓上社群媒體推特的美國總統川普，貼文又遭官方「關注」了！川普18日一天貼文中，上傳一部上面有美國有線電視新聞網標誌的影片，雖然影片源自CNN，但標題內容完全並非CNN先前所報導的內容，全經修改過後才上傳，最後遭推特標註「受操控的媒體」，這也是他的推文遭推特標註「查明事實」、「讚頌暴力」後，第3次被推特盯上。

這部影片中有一名白人幼童追著非裔幼童，但下方標著CNN的標誌，並寫著：「突發新聞：受驚嚇的幼童遭種族主義寶寶追著跑」，「種族主義寶寶可能是川普支持者」，加上聳動的音樂，讓人以為是一篇源自CNN的報導。

影片接著打上字幕「實際發生了什麼」，見到這兩名幼童相互擁抱後追著跑，背景音樂改成了知名的歌曲「close to you」，最後再打上字幕「美國不是問題，假新聞才是」，暗示CNN等假新聞都是川普支持者都是種族主義份子形容，並歧視欺負非裔，但川普卻是支持族群融合的。

據《國會山莊》報指出，推特發言人表示，此一推文已被標籤為合成且受操控媒體，以讓人們得知更多脈絡。這也是川普的貼文第3次遭推特標籤，首次為川普5月26日在推特上表示「寄投票基本上就是詐欺」推文後，推特才首次在川普推文上標記要「查明事實」，並稱內容「沒根據」，但遭川普反批是干預大選。

其次，關於明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白警以膝蓋壓頸致死引發當地示威後，川普在推文上要求派遣至明尼蘇達州平息當地示威的國民兵「有搶劫就開槍」，但此貼文遭推特標註「讚揚暴力」而被隱藏。

對此，川普反指控推特在「干預2020總統大選」，稱推特才是在「扼殺言論自由」。隨後白宮也發布一道行政命令，禁止網路服務供應商在聯邦法律保護下任意修改或刪除使用者發布的內容，藉此加強監管社群媒體，稱要「捍衛言論自由」。

(中時電子報)