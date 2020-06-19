陸外交部今日（19日）稱，因全球疫情蔓延，習近平提倡的「一帶一路」計劃中約有20%的項目受到「嚴重影響」。

據《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導，陸外交部王小龍在記者會上稱根據部門統計調查顯示，約40%的項目受到「輕微、幾乎無影響」，30%-40%的項目「有些影響」，20%受到「嚴重影響」。王小龍說「這些調查結果比我們預期的還要好。」

王小龍也指出，疫情導致的跨境物流限制和各地當地防疫的措施是影響發展項目的主要因素。王小龍稱在疫情的緩和中，我們有信心這些項目進度能夠回到正軌。

新冠肺炎疫情肆虐全球經濟，直接影響「一帶一路」的發展。據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）上個月報導，自疫情爆發以來，大陸在非洲、中亞等地的各個項目已有受到影響。疫情初期非洲國家的「反華」現象使得依賴大陸勞工的「一帶一路」建設工程面臨阻礙。

上個月《紐約時報》（New York Times）也指出，中小國家因疫情影響而面臨的經濟壓力也導致政府無法按時向陸政府償還總額數百億的貸款。

第二波疫情是否會到來也將會直接影響「一帶一路」項目的發展。

(中時電子報)