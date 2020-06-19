投資人看好北京將釋出政策利多以提振經濟復甦力道，大陸股市收高，受此激勵，周五香港恆生指數收漲0.73%，為24643.89點。國企股(H股)收漲0.59%，為9974.59點。

瑞聲大漲6.5%，在藍籌股中漲幅領先；舜宇下跌1.1%，在藍籌中表現最差。

醫藥股、香港本地股與消費股表現強勁。阿里集團股集體上揚，阿里巴巴收漲0.55%，市值突破4.7兆港元。阿里健康勁揚7.6%，該公司公布，6月18日凌晨第一個小時內，天貓醫藥健康平台成交額較去年同期大幅成長149%。

(時報資訊)