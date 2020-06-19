彰銀(2801)今股東會，董事改選9席董事中，公股陣營取得5席一般董事，維持原先席次；台新金(2887)取得1席一般董事、3席獨董，總席次比原先多1席，持續呈現泛公股過半局勢。台新金下午發出4點立場聲明。

1.台新金控從2014年喪失對彰銀經營權的這幾年來，彰銀經營績效不如以往，也在三家商銀中居末。所以，我們希望能夠加強對彰銀監督的力道。因此，這次台新都支持獨董候選人。

2.這次的選舉結果台新多了一席普通董事，這是出乎我們的意料之外！在此也要謝謝所有股東的支持。

3.在台新在彰化銀行已經沒有法人代表董事了，我們期待新當選的這些董事能夠好好的負起經營的責任。台新身為最大股東，也希望彰銀經營得越來越好。

4.照彰銀過去的慣例，在改選之後，會立即由最高票的董事召開第一次董事會來選出常務董事以及董事長，我們也期待新的董事會盡快依公司章程進行相關改選事宜。

(時報資訊)