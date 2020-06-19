華航eMall樂遊館本周開幕即獲熱烈迴響，部分熱銷任天堂商品銷售一空，現再推第二波商品加價購Switch活動，將於6月22日上午11:00火熱上線。

本次活動延續上波熱銷商品，再祭滿額加價購「健身環」、「Switch動森特仕版主機」及「電力加強版藍紅主機同捆組」等，活動當天在華航eMall購物滿3,000元／5,000元以上（哩程折抵後）商品，即可進行指定商品之訂購，並自6月30日起陸續出貨。

華航eMall正式成為任天堂官方經銷通路，日後將持續上架多款任天堂商品提供消費者選購，此外，樂遊館推出「機上果豆+航空特調飲品組合」、「高雄空廚燒賣、德國豬腳、牛肉麵三套組+華航隨行杯3入組」、「韓國Xperology 特惠組」等，樂遊兼享食，快活又健身。

華航SkyBoutique精品館現正推出精品85折起，精品館單館單筆刷卡金額滿新台幣6,888元即獲滿額禮等優惠活動至6月底止。更多訊息可見華航eMall最新訊息專區：https://calec.china-airlines.com/eMall/index.aspx

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