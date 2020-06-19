國外有不少在建設之外力求與文化資產共存共榮的案例。（翻攝網路／曹婷婷台南傳真）

國外有不少在建設之外力求與文化資產共存共榮的案例。（翻攝網路／曹婷婷台南傳真）

國民黨台南市議員洪玉鳳今天質詢赤崁文化園區工程，要求「勿破壞遺構、勿作文化劊子手」，台南市文化局澄清是錯誤指控，該說法與事實顯有落差，強調目前工程暫停就是為求謹慎因應，未來市府將視文化資產審議結果，調整新建工程內容，絕無持續工程破壞遺構之情事，強調歷史文化財是台南市「祖產」，不可能以單一工程建設替換原文化資產，

赤崁文化園區改造工程開挖，挖到大面積遺構出土，洪玉鳳今天質詢要求台南市政府不要當文化劊子手，停止開挖停車場，不要破壞古蹟園區。針對「文化劊子手」之說，文化局回應，這不僅是錯誤嚴厲指控，更忽視所有投入文化建設及文資保存專業人士的努力。

文化局指出，當代建設如何與既有文化資產共存共榮，早已是先進國家於文資建物上施以創新工法基本要件，赤崁文化園區升級改造的各項建設也一樣，且目前國外案例很多都是在建設之外力求與文化資產共存共榮，例如鹿特丹港口第一村興建MVRDV的market hall，以及拿坡里港邊城堡邊興建地鐵站與考古博物館，羅浮宮亦然。

文化局表示，赤崁文化園區雖牽涉有校園改造及附帶停車場等建設，但由文化局主政推動，就是著眼於該區域既有古蹟保存及潛在文化資產之維護，目前工程之所以暫時停工，即為謹慎因應原赤崁樓停車場所出土遺構，因此，不僅無持續工程破壞遺構之情事，停工反突顯市府於每個工程階段皆審慎因應。

此外，為使成功國小學童回原址上課期程不致影響過大，在原校舍範圍之遺構文物已清整完畢，並經委員會同意下，工程已採分期規畫；換言之，在相關變更設計程序及備料程序完備後，預計9月即可辦理學校部分復工，其餘部分再待文化資產審議結果予以調整。

文化局重申，議員關心「赤崁文化園區相關歷史場景調查考證及虛擬模型建置」調查研究計畫係獲文化部補助「再造歷史現場計畫」之一部，未來計畫完成後，將有助於荷蘭時期治理環境之變遷與影響至今之歷史調查，模擬成果更將有助升級後之赤崁文化園區豐富展示內容，並提供影視利用或其他加值之可能，與議員指稱「不重視現場遺構、另又以虛擬成果來替代」之說有極大差距。

(中時 )