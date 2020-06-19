大甲媽祖9天8夜遶境活動進入尾聲，19日鑾轎返回台中市，清晨2點半就過大度橋，足足比往年提早約3小時，許多信徒沿途擺設香案等候媽祖，氣氛熱鬧，而在鑾轎行經大肚區公所附近時，一度因有民眾想靠近、與護轎員警發生些微推擠。

立法院副院長蔡其昌一早就與民進黨多位議員、立委到龍井區接轎，此舉是否是為2年後市長選舉熱身？引發聯想。蔡其昌表示，他每年都會一段路陪媽祖遶境，幾年下來累積盼走完全程，每年陪伴參加的人也不一樣，遶境活動與選舉沒有關係。

蔡其昌說，若依照往年的時間，媽祖遶境期間正值立法院會期，但今年受疫情影響，大甲媽遶境行程延後近3個月，也剛好碰到休會，才會透過群組邀約參加，希望大家一同感受海線民眾迎媽祖的熱情與對媽祖信仰的虔誠。

為迎接媽祖，龍井區一間民間企業特別打造108面金牌要獻給媽祖，特別邀蔡其昌、鎮瀾宮董事長顏清標到場，但兩人碰面僅禮貌性拱手致意、未有交談與其他互動。

此外，今年受疫情影響，鎮瀾宮特別呼籲信徒儘量不要躦轎底，許多信徒也配合，沿途只見少數民眾仍排隊躦轎，但在大肚區公所前發生民眾意圖靠近媽祖鑾轎遭制止，一度引發推擠的情況。

(中時 )