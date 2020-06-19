日職19日正式開幕，同時各隊陸續公布先發名單，在一軍登錄名單的4名台將中，只有效力火腿隊的王柏融先發，擔任第五棒、指定打擊，另外陽岱鋼、吳念庭、陳冠宇等人隨時等候機會上場。
火腿隊今日對上西武獅，派出王牌投手有原航平掛帥，將要對上西武洋投尼爾，他去年17場先發拿下12勝1敗，甚至一度達成11連勝，打破隊史紀錄，是西武獅拿下洋聯冠軍的功臣，更是開幕戰唯一扛下先發的洋投。
王柏融昨日也在個人社群平台分享，「明天終於正式要開幕了，非常興奮與期待！」他在去年球季了解自己不足的地方，希望今年能有驚艷的表現，「雖然還不能在球場看到大家，但各位的加油聲我會想像出來放在心中。」
火腿先發陣容：
1、西川遙輝 中外野
2、大田泰示 右外野
3、近藤健介 左外野
4、中田翔 一壘
5、王柏融 指定打擊
6、渡邊諒 二壘
7、石井一成 游擊
8、野村佑希 三壘
9、宇佐見真吾 捕手
先發投手：有原航平
(中時 )
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