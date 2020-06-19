高雄市長韓國瑜被罷免後，韓粉也點燃遍地罷免烽火，民進黨桃園市議員王浩宇也位列罷免名單之中，據罷免粉專表示，因內壢首個連署站的房東遭特定人士施壓將被迫關閉，但已在中壢區找到第2個罷免連署點和平鎮區第3個連署點。網友則喊出16字罷免新口號。

「罷免王浩宇」臉書粉專今發文表示，昨天才剛成立的首個罷王連署站的志工表示，由於房東遭到特定人士施壓，所以將關閉內壢連署服務站。

但粉專也提到，罷王總部官方認證的第2個連署服務站已成立，感謝當地里長見義勇為，將里長辦公室特地遷移出來，且為避免行政不中立，將私宅挪出提供給罷免支持者使用，罷免團隊感謝里長無私支持，罷王服務站持續增加中。

粉專提到，新設的連署站地點就在「中壢區甘肅三街7號 (近中原大潤發後面)」，提供現場簽連署書及收取郵寄服務，並hashtag「里長首義、浩剿響起、滿城封宇」。

第三個連署站，則設立在國民黨桃園市議員黃敬平的平鎮服務處。黃敬平也在臉書發文証實。

一位自稱是中壢人的網友，在留言處貼出的一張圖更獲得最多的讚數，斗大16字寫出「浩剿響起、滿城封宇、罷免浩呆、光復中壢」。

(中時電子報)