據《美國海軍協會新聞》(USNI)網站報導，曾因爆發新冠肺炎群感染的美國航空母艦羅斯福號(USS Theodore Roosevelt)在恢復勤務後出師不利，一架F/A-18F超級大黃蜂艦載機18日在菲律賓海進行常規訓練時墜毀，飛行員跳傘獲救。

根據羅斯福號發布的聲明，這架航母第11航空聯隊的雙座超級大黃蜂艦載機飛行員與武器官彈射後安全落海，被第8海上戰鬥中隊（HSC 8）的MH-60S直升機救起。

聲明指出，2名獲救的飛行員狀況良好，具體失事原因已展開調查。

美國海軍公佈這架失事的戰鬥機來自哪個艦載機中隊。不過，據美國海軍公開資料顯示，航母上唯一擁有雙座F/A-18F艦載機的中隊是加利福尼亞州勒莫爾海軍航空站的154「黑騎士」中隊。

報導說，今年3月羅斯福號航母因爆發新冠肺炎群聚感染，共有1200多人確診、1人死亡，並因此在關島停留了2個多月，6月4日才返回海上執行任務。

海軍官員稱，羅斯福號航母目前在菲律賓海上，正在返航途中。

據USNI網站公佈的美國海軍動態資訊顯示，美海軍目前在西太地區同時部署了3個航母戰鬥群，分別是羅斯福號、雷根號兩艘航母，另一艘尼米茲號目前還未出現在西太平洋地區。

(中時電子報)