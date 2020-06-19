櫃買中心今（19）日下午召開第9屆第24次董事、監察人聯席會議，會中通過以下兩事項：1.軒郁國際公司（股票代號6703）股票上櫃申請案。2.「證券商自行買賣外國債券交易辦法」修正案為滿足高資產客戶之投資理財需求，開放符合一定條件之證券商提供高資產客戶相關商品服務。

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