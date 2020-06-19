全台解封，過完這個周末，端午連假即將到來，王品集團為搶攻外食餐飲商機推出期間限定「滿千送千」活動，7/14日前至集團旗下20品牌任一門店（不含SOGO及環球百貨）用餐，單筆每滿1,000元就送2張面額各500元的「王品現金兌換券」，每滿2,000元送4張，依此類推。結賬後「王品現金兌換券」將自動存入「王品瘋美食APP」會員帳號中。

王品集團表示，獲得「王品現金兌換券」後，自7/15起即可正式使用，7/15~9/30到王品集團全台任一品牌門店，再度消費每滿1,500元並出示乙張兌換券，當場送您500元現金，消費每滿3,000元並出示兩張兌換券，就送1,000元現金，依此類推。

王品集團舉例指出，到王品點2客經典王品牛小排套餐1390元（另加10%服務費），立馬獲4張兌換券，好康再加碼，8/31前凡來店消費套餐，憑優惠券每客款待「香煎鮑魚干貝」乙份。

藝奇6/22新菜上市，趁鮪魚季推出多道鮪魚料理，「炙燒鮪魚翡翠玉子」、「蔥花鮪魚箱壽司」、「炙燒鮪魚盛合」。來店點3客新日本料理套餐（單客698元+10%服務費），4張兌換券迅速get！7/17前加入「王品瘋美食」會員，到陶板屋點5客和風創作料理套餐（單客568元+10%服務費），獨享單筆滿3,000元現折360元，還可獲4張兌換券。

和牛火鍋吃到飽品牌「和牛涮」，則在7/14前推出專屬夜貓族優惠，週一至週四每晚9點後入場，持FB活動貼文截圖用餐消費，即享套餐升等優惠，極上和牛套餐（價值638元）免費升等為頂級和牛套餐（價值718元），三人同行再獲4張「王品現金兌換券」。

王品集團表示，「王品現金兌換券」活動不限支付方式，無論是用三倍券、現金、信用卡、電子支付通通可以換現金，也就是說，7/15~9/30，若消費每滿3,000元，且「出示兩張王品現金兌換券」，即可當場拿回1,000元，如果消費者「全額三倍券支付」，等同免費吃王品大餐。活動期間搭配「王品瘋美食APP」，以現金、信用卡、瘋Pay、支付工具結帳，除享瘋點數3%回饋外，使用瘋Pay綁定指定信用卡於指定日完成消費，還可再加碼回饋2~4%，最高可回饋7%，累積的瘋點數變現金可以直接消費折抵，1點折抵1元，折抵無上限，讓消費者一路有感優惠到年底。

(工商 )