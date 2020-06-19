「花系列」女星程秀瑛近年沈浸繪畫之中，19日舉辦「藝色雙飛2020」創作首展，也是送給自己61歲生日大禮，包括周丹薇、鄧美芳及中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江等好友力挺，更送上生日蛋糕為她慶生，讓程秀瑛相當開心。3姝同為70年代女星，近年也沈浸藝術，彼此認識超過30年，卻意外從未同台過，直到近年參加汪威江舉辦的「海峽兩岸影視名家書畫展」後才有機會合體。

程秀瑛的美籍老公因疫情沒辦法來台欣賞，不過畫展開幕首日吸引許多藏家前來，她親力親為招呼一刻也閒不下來。程秀瑛表示，過去自己曾因氣喘病發，一度休克險喪命，至今仍然注重身體保養，生日願望第一個不忘許願大家身體健康，第二個則希望自己的畫作大賣，第三個則保密放心裡。

鄧美芳嫁給香港富商後，多住在香港及大陸，她提到當年還沒有智慧型手機，和劇組演員即便感情再好，很多時候都是戲散人散，曾和周丹薇等好友失聯，直到12年前才又重新聯繫上。而鄧美芳淡出演藝圈後也琢磨油畫，揮灑畫筆展現創意。去年原本規劃今年5月和老公赴葡萄牙旅遊，但受到疫情影響只能作罷。

周丹薇近日忙拍三立新戲《未來媽媽》，跟著劇組進駐台中，為了好姐妹程秀瑛特地北上。而她本身也創作琉璃藝術多年，透露自己今年9月也規劃在台北辦展覽。恢復單身多年的她，看起來依舊春風滿面，她笑說「就是要把自己維持在這種狀態」，對於未來是否再婚，她不設限「現在這個社會，很多事情都可能發生」。而程秀瑛也鼓勵「不管一個人或有伴侶，只要活得快樂怎樣都好」，鄧美芳則俏皮說「像我只能心動，丹薇就可以心動又行動」。

程秀瑛（右二）個人畫展開幕，好友前來站台賞畫。（盧禕祺攝）

程秀瑛熱愛畫畫，作品中用色大膽也蘊含女性元素。（盧禕祺攝）

周丹薇近日在台中拍新戲，為了好姐妹程秀瑛畫展開幕特地北上欣賞。（盧禕祺攝）

鄧美芳鑽研油畫多年，特地站台好姐妹程秀瑛畫展開幕。（盧禕祺攝）

(中時 )